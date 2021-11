Portieri e difensori per la 12ª giornata: ok Reina e Musso. Fiducia a Milinkovic

La Redazione24

venerdì 05 Novembre 2021.

Portieri e difensori per la 12ª giornata: ok Reina e Musso. Fiducia a MilinkovicNuovo turno, nuovi consigli. Alle 20.45 inizia la dodicesima giornata con l’anticipo Empoli-Genoa. Il turno si chiuderà domenica sera con il Derby di Milano. Andiamo ad analizzare le scelte da fare in porta e in difesa

