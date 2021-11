Roma, altra fatica con il Bodo: stavolta è 2-2 in rimonta con El Shaarawy e Ibanez

La Roma fatica ancora con il Bodo: stavolta è 2-2 in rimonta con El Shaarawy e IbanezI norvegesi vanno per due volte in vantaggio, decisivo il pari all’84’ del brasiliano. In classifica i giallorossi restano secondi. Alla squadra di Mourinho mancano due rigori, ma fino alla finale non c’è Var continua a leggere su La […]

La Redazione24

,

venerdì 05 Novembre 2021.

