Salvataggio migranti, il Questore di Crotone: “orgoglioso degli operatori delle Volanti “

Valori imprescindibili che contraddistinguono l’attività degli operatori impegnati nel soccorso pubblico e costituiscono l’azione quotidiana della Polizia di Stato

Comunicato della Questura

Crotone,

venerdì 05 Novembre 2021.

Il Questore Marco Giambra ha voluto ringraziare personalmente i poliziotti delle Volanti che nella serata del 3 novembre, di fronte all’imbarcazione arenata a largo di “le Cannella” e a decine di migranti in difficoltà, non hanno esitato, a rischio della loro incolumità, a raggiungere il veliero in mare e dare il proprio determinante contributo al salvataggio delle loro vite, evidenziando eccezionale spirito di servizio e di sacrificio.

