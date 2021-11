Under 21: a Dublino la prima volta di Scalvini e Quagliata

Under 21: a Dublino la prima volta di Scalvini e QuagliataIl difensore centrale della Dea e il terzino sinistro che gioca in Olanda con l'Heracles Almelo, debutteranno con gli azzurrini nella sfida con l'Irlanda del prossimo venerdì valida per le qualificazioni agli Europei

La Redazione24

,

venerdì 05 Novembre 2021.



