Domenica, derby tra Pallavolo Crotone e il Fidelis Torretta

Archiviata la settimana della trasferta a Benevento, le Sirene si concentrano per il derby di domenica alle 17.30 contro il Fidelis Torretta di Mister Scandurra

Crotone,

sabato 06 Novembre 2021.

Quest’ultima hanno tutta la voglia di continuare il percorso intrapreso nelle ultime due giornate vittoriose, guadagnando 5 punti in classica, dall’altra parte il Crotone di Mister Asteriti sta rimettendo apposto i cocci e trovare l’orgoglio sul quale puntare per poter festeggiare il primo successo stagionale davanti al pubblico, sempre caloroso, di casa. Le ragazze si sono impegnate negli allenamenti in cerca della forza di volontà oltre che fisica per affrontare questo difficile momento. Per l’occasione il Palakro si vestirà a festa considerando che le due squadre della provincia di Crotone faranno spettacolo in campo e sugli spalti prevedendo il soldout nel massimo rispetto del protocollo anti-covid, proprio per questo motivo la figura del Covid Manager sarà raddoppiata. Il servizio di prevendita per accesso sarò disponibile in questi giorni sia presso il Bar Imperial che presso il Palakro dalle 18 alle 21. Ricordiamo che il costo del biglietto è di 2 euro e che la capienza consentita è di 420 posti.Il capitano Romina Pioli: quale banco di prova migliore per riscattarci dalle ultime sconfitte, domenica abbiamo la possibilità di rimetterci in carreggiata e di fare felici i nostri tifosi in maniera doppia conquistando il derby che è sempre una partita fuori da ogni pronostico. La settimana è trascorsa in modo positivo con un’infermeria vuota e le tutta la squadra carica al modo adeguato ad affrontare l’incontro. Sono sicura che la partita sarà spettacolare ed emozionante, grazie anche alla festa sugli spalti dei nostri tifosi.

