Finale Champions 2016, l’arbitro confessa: “Rigore all’Atletico per compensazione”

La Redazione24

,

sabato 06 Novembre 2021.

Finale Champions 2016, l’arbitro confessa: “Rigore all’Atletico per compensare il gol in fuorigioco del Real”Clattenburg l’ha raccontato a un podcast brasiliano: “Persi la comunicazione col guardalinee e fui costretto a convalidare la rete di Sergio Ramos anche se pensavo fosse in offside. Poi su un fallo dubbio di Pepe concessi il penalty per compensare. Col Var non sarebbe successo”

