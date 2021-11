Marchionni, l’uomo Champions in viola e bianconero: “Juve, occhio: oggi devi fare la Juve”

Marchionni, l’uomo Champions in viola e bianconero: “Juve, occhio: oggi devi fare la Juve”L’ex centrocampista ha vestito entrambe le maglie: non ha abbandonato la Signora in B ma a Firenze è stato degobbizzato. Adesso allena il Novara in D: “Ripartiamo da zero” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

sabato 06 Novembre 2021.

