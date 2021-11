Pozzato ricoverato per Covid: “Sono stato un c…, dovevo vaccinarmi prima”

sabato 06 Novembre 2021.

Pozzato ricoverato per Covid: “Sono stato un c…, dovevo vaccinarmi prima”Il vicentino, vincitore della Sanremo 2006 e ora organizzatore: “Pensavo che con il mio corpo forte non mi sarebbe successo niente. Senti dire che il Covid non è niente, ma non è vero, non mi reggevo in piedi. E ora sono attaccato all’ossigeno”

