Rissa tra dodicenni in campo, dirigente finisce con le costole rotte

La Redazione24

,

sabato 06 Novembre 2021.

Rissa tra dodicenni in campo, dirigente finisce con le costole rotteÈ accaduto domenica a Riva di Chieri, in Piemonte, durante una partita della “Halloween Cup”, dedicata alla categoria esordienti del 2009 e che vedeva in campo la Salice Fossano e la squadra francese di Alfortville, comune della banlieue di Parigi. Allo scatenarsi di una rissa in campo, un dirigente della squadra piemontese è entrato in campo e ha cercato di sedarla, ma, caduto a terra, è stato preso a calci alla schiena e al torace. Risultato: due costole fratturate e prognosi di 28 giorni

