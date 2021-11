Szczesny fuorigioco per una botta al costato: non è tra i convocati

Szczesny fuorigioco per una botta al costato: non è tra i convocati Sarà sostituito da Perin, in panchina l’under 23 Israel. In arrivo una staffetta in difesa tra Bonucci e Chiellini continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 06 Novembre 2021.

Szczesny fuorigioco per una botta al costato: non è tra i convocati Sarà sostituito da Perin, in panchina l’under 23 Israel. In arrivo una staffetta in difesa tra Bonucci e Chiellini

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA