A Portimao dominio Ducati! Bagnaia trionfa, e c’è il titolo dei costruttori

La Redazione24

,

domenica 07 Novembre 2021.

GP Algarve, Bagnaia vince, Ducati campione dei costruttori. Bandiera rossa alla fine, 2° Mir La Ducati, sesto successo stagionale, domina a Portimao e conquista il titolo delle Case. Trionfo perentorio del piemontese davanti alla Suzuki dello spagnolo e Miller in una gara interrotta a 3 giri dal termine per una collisione fra Lecuona e Oliveira, con il portoghese portato via in barella

