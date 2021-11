F1 GP Messico LIVE: sosta per Verstappen, Perez leader Hamilton 3°

F1 GP Messico LIVE: Verstappen in testa, pit per Hamilton che rientra 4°Minuto per minuto la gara di Città del Messico del Mondiale F1 2021. Nuovo capitolo della sfida iridata con Verstappen a +12 su Hamilton. E l’inaspettata pole di Bottas… continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 07 Novembre 2021.

F1 GP Messico LIVE: Verstappen in testa, pit per Hamilton che rientra 4°Minuto per minuto la gara di Città del Messico del Mondiale F1 2021. Nuovo capitolo della sfida iridata con Verstappen a +12 su Hamilton. E l’inaspettata pole di Bottas…

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA