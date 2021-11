Il Lions Club Cirò Krimisa festeggia il 90° compleanno della Preside Malena

Consegnato un prestigioso distintivo ed un riconoscimento inviato dal Lions Club International per i suoi 30 anni di servizio

Cirò Marina,

domenica 07 Novembre 2021.

Accolti dalla preside, prof. ssa Adriana Malena, una delegazione di Soci del Lions Club Cirò Krimisa, formata da Mariolina De Franco, Filomena Zungri, Caterina Pugliese, Rossella Paladini, moglie del Presidente Gentile, Antonio Gallella e Orsola Siciliani, ha voluto festeggiare un compleanno così importante.

La Preside è stata la prima socia donna in un Club che nei primi anni della sua formazione era formato soltanto da uomini.

Per l’occasione, il Past President Antonio Gallella le ha consegnato un prestigioso distintivo ed un riconoscimento inviato dal Lions Club International per i suoi 30 anni di servizio.

È stato un momento di grande gioia ed emozione in quanto le persone presenti, oltre ad essere Soci del Club, sono o sono state docenti nella Scuola che lei ha diretto ed hanno condiviso con lei lunghi e significativi periodi della loro vita professionale.

La Preside Adriana Malena ha sempre rappresentato per la comunità di Cirò, Cirò Marina e non solo un punto di riferimento culturale importante, contribuendo alla ‘educazione’ di diverse generazioni.

Come ha letto la Pugliese, la Preside,

Aggiungo che negli anni sessanta, quando le donne faticavano a conquistare una indipendenza in tutti i campi, la Preside è riuscita a raggiungere traguardi impensabili per quei tempi, rendendo la Scuola Media ‘Don Bosco’, da lei diretta, una scuola innovativa per le numerose iniziative regionali e nazionali dal punto di vista didattico e metodologico, nonché Scuola ambasciatrice UNICEF.

Riconoscendo i suoi meriti, il Club l’aveva già premiata con una targa nell’ambito del Progetto New Voices (Le nuove voci delle donne), nominandola Presidente di Giuria di un Concorso di Poesia che aveva coinvolto le Scuole Secondarie di primo grado del territorio sul tema delle donne.

Sono state tante le iniziative culturali che la Preside ha promosso nella sua scuola e all’interno del Club con grande spirito di servizio e professionalità.

Lo spegnimento delle candeline ed un brindisi di auguri sinceri, hanno rappresentato il momento più intenso per festeggiare una donna degna di ammirazione ed orgoglio della nostra comunità.

Orsola Siciliani del Lions Club Cirò Krimisa

