Impronta digitale e volto stilizzato: la maglia del Napoli per Maradona

La Redazione24

,

domenica 07 Novembre 2021.

Impronta digitale e volto stilizzato: la maglia del Napoli per MaradonaIl Napoli contro il Verona è sceso in campo con una maglia speciale per omaggiare el Pibe de Oro ad un anno dalla scomparsa. La divisa firmata EA7 si chiama ‘Maradona Game’ e la grafica riporta il volto stilizzato di Diego sovrapposto al segno di una impronta digitale

