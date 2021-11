In casa la Lazio è super: tris alla Salernitana con Immobile, Pedro e Luis Alberto

In casa la Lazio è super: tris alla Salernitana con Immobile, Pedro e Luis AlbertoQuinto successo in sei gare all’Olimpico per la squadra di Sarri. Sul 2-0 a inizio ripresa una traversa di Djuric e un palo di Ribery continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 07 Novembre 2021.

In casa la Lazio è super: tris alla Salernitana con Immobile, Pedro e Luis AlbertoQuinto successo in sei gare all’Olimpico per la squadra di Sarri. Sul 2-0 a inizio ripresa una traversa di Djuric e un palo di Ribery

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA