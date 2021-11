Juve-Fiorentina, le pagelle: De Ligt sovrasta Vlahovic, 7. Milenkovic, non si fa così: 4,5

Juve-Fiorentina, le pagelle: De Ligt sovrasta Vlahovic, 7. Milenkovic, non si fa così: 4,5Il meno efficace è Rabiot: non lascia segni, non crea, non conclude. Troppi “non”. Martinez Quarta non si fa condizionare dal giallo e spadroneggia, specie come anti-Dybala continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 07 Novembre 2021.

Juve-Fiorentina, le pagelle: De Ligt sovrasta Vlahovic, 7. Milenkovic, non si fa così: 4,5Il meno efficace è Rabiot: non lascia segni, non crea, non conclude. Troppi “non”. Martinez Quarta non si fa condizionare dal giallo e spadroneggia, specie come anti-Dybala

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA