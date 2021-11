Juve-Fiorentina: non c’era il rigore per i viola, rosso a Milenkovic corretto

La Redazione24

,

domenica 07 Novembre 2021.

Juve-Fiorentina, la moviola: non c’era il rigore per i viola, rosso a Milenkovic correttoL’arbitro Sozza allo Stadium ha preso le decisioni giuste in entrambi gli episodi più contestati

