Rebic, un’arma in più per Pioli. Ballo-Touré e Krunic: chance dal 1′

Rebic, un’arma in più per Pioli. Ballo-Touré e Krunic: chance dal 1’Il croato è finalmente in gruppo: possibile il suo ingesso a gara in corso. Brahim Diaz dovrebbe partire dalla panchina continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 07 Novembre 2021.

Rebic, un’arma in più per Pioli. Ballo-Touré e Krunic: chance dal 1’Il croato è finalmente in gruppo: possibile il suo ingesso a gara in corso. Brahim Diaz dovrebbe partire dalla panchina

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA