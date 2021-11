Shomurodov e Abraham non bastano. Roma, che tonfo a Venezia. Ma il rigore…

Shomurodov e Abraham non bastano. Roma, che tonfo a Venezia. Ma il rigore…La squadra di Mou dopo essere stata in vantaggio 2-1, grazie ai gol dei suoi attaccanti, si fa riprendere e sorpassare da Aramu e Okereke. Fa discutere il rigore concesso ai veneti, per un precedente intervento su Ibanez continua a leggere su La […]

La Redazione24

,

domenica 07 Novembre 2021.

Shomurodov e Abraham non bastano. Roma, che tonfo a Venezia. Ma il rigore…La squadra di Mou dopo essere stata in vantaggio 2-1, grazie ai gol dei suoi attaccanti, si fa riprendere e sorpassare da Aramu e Okereke. Fa discutere il rigore concesso ai veneti, per un precedente intervento su Ibanez

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA