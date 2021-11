Ghali, lite con Salvini in tribuna a San Siro. E Maldini invita alla calma

Ghali, lite con Salvini in tribuna a San Siro. E Maldini invita alla calmaIl video mostra il momento del confronto tra il rapper Ghali e il leader della Lega Matteo Salvini, entrambi in tribuna d’onore a San Siro per seguire il derby tra Milan e Inter. Il giovane cantante è stato trattenuto da un altro […]

La Redazione24

,

lunedì 08 Novembre 2021.

Ghali, lite con Salvini in tribuna a San Siro. E Maldini invita alla calmaIl video mostra il momento del confronto tra il rapper Ghali e il leader della Lega Matteo Salvini, entrambi in tribuna d’onore a San Siro per seguire il derby tra Milan e Inter. Il giovane cantante è stato trattenuto da un altro spettatore lì vicino poco prima dell’intervento degli steward

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA