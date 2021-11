Italia, non rischiare: per essere sicura del Mondiale devi battere la Svizzera

Italia, non rischiare: per andare al Mondiale devi battere la Svizzera Gli elvetici sono in testa al girone C con noi: un pareggio potrebbe anche non bastare visto che manca un’altra giornata e la differenza reti a nostro favore è di appena due gol… continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 08 Novembre 2021.

