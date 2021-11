Roma, non è da rigore il fallo di Cristante. Kessie su Calhanoglu: bravo Doveri

Roma, non è da rigore il fallo di Cristante. Kessie su Calhanoglu: bravo DoveriNel contatto con Caldara è il giocatore del Venezia che tocca il pallone e il successivo approccio con Cristante non sembra meritevole di intervento. Nel derby i mani in area non punibili continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 08 Novembre 2021.

