Sugli spalti spettacolo da brividi. L’omaggio della Sud agli eroi della pandemia

La Redazione24

,

lunedì 08 Novembre 2021.

Sugli spalti spettacolo da brividi. L’omaggio della Sud agli eroi della pandemia… Un tricolore, con al centro un nastro nero simbolo del lutto. E in alto la scritta: “Milano non dimentica”. Con una coreografia toccante e spettacolare il tifo rossonero ha ringraziato medici e infermieri in prima linea nella lotta alla pandemia…

