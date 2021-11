Calcio, torna in Campo l’Asd Rocca di Neto 1966

Il Sindaco Alfonso Dattilo: “Noi continuiamo a lavorare per un paese migliore, all’avanguardia, un paese efficiente e autosufficiente”

“Non c’è un altro posto al mondo dove l’uomo è più felice che in uno stadio di calcio”. Albert Camus

Dare dignità e valore alla nostra squadra di calcio è sicuramente un obbiettivo e una priorità per la nostra Amministrazione, che oggi è felice di veder tornare l’ASD Rocca di Neto 1966 a giocare nel proprio paese, con un campo da calcio che presenta delle problematiche oggettive, ma fra la sua gente e con una promessa che ormai è una certezza, Rocca di Neto avrà un campo da calcio nuovo, un campo sicuro e confortevole, dove le future generazioni potranno praticare diversi sport e crescere contemplando i valori educativi che lo sport inculca.

Noi continuiamo a lavorare per un paese migliore, all’avanguardia, un paese efficiente e autosufficiente, siamo sicuri che tutte le sfide che vengono affrontate con coraggio e determinazione alla fine portano risultati, e mentre attendiamo di vedere nascere il primo centro polisportivo di Rocca di Neto, auguriamo alla nostra squadra un buon campionato con l’auspicio di ottenere risultati sempre più prestigiosi.

