Ibrahimovic sempre più eterno: “Vado avanti, non penso a smettere”

martedì 09 Novembre 2021.

Ibrahimovic sempre più eterno: “Vado avanti, non penso a smettere”Il fuoriclasse del Milan dal ritiro della nazionale: “Il corpo invecchia, ma la testa è giovane. Non voglio diventare triste come chi si ritira pensando che avrebbe potuto continuare”

