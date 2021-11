Il 55° premio Rotary “Pucciarelli-D’Afflitto” a Carmen Malena, conferito dal Dirigente Spinali della Casopero di Cirò Marina

Presso la sede della Dirigenza dell’I.C. “Casopero” di Cirò Marina (KR) è stato conferito il 55° Premio Rotary “ Pucciarelli- D’Afflitto” a Carmen Malena dal Dirigente Scolastico Graziella Spinali

Cirò Marina,

martedì 09 Novembre 2021.

L’importante riconoscimento, relativo all’A.S. 2019/2020, non ancora consegnato in forma ufficiale all’alunna a causa delle restrizioni Covid-19, è stato dato in forma materiale all’alunna con una piccola cerimonia di saluto in presenza di parte dei docenti che hanno seguito Carmen durante il percorso scolastico, umano e formativo all’interno dell’I.C. “Casopero” di Cirò Marina.

La motivazione dell’ambito premio così recita: “L’alunna ha tenuto nei tre anni delle scuole del primo grado una media molto elevata e ha dimostrato impegno e abnegazione in ogni disciplina. Quest’anno, in particolare, la media voto raggiunta, consente di considerarla come una eccellenza di questa scuola. Si è distinta anche per il comportamento e per la costante e assidua presenza in classe. È un punto di riferimento ed esempio per i compagni e per i docenti per costanza nello studio, nelle presenze e nel comportamento.”

“Una vera e propria eccellenza che sta dimostrando di essere tale anche nel prosieguo degli studi presso il Liceo Classico “Gangale” di Cirò Marina distinguendosi per impegno, dedizione e profitto” afferma la Dirigente Spinali dimostrando grande orgoglio nel poter annoverare Carmen Malena nell’albo d’oro degli alunni del proprio istituto.

Ad maiora semper, Carmen! L’ I.C. “Casopero” seguirà tutti i tuoi successi scolastici con la convinzione che saranno ricchi di soddisfazioni e che raggiungerai altissime mete.

