Il Comune di Cirò Marina cerca candidati interessati all’esercizio della Pratica Forense presso l’Avvocatura dell’ente

Lo rende noto il Sindaco Sergio Ferrari

La Redazione

Cirò Marina,

martedì 09 Novembre 2021.

“Avviso publico per lo svolgimento della Pratica Forense presso l’Avvocatura Comunale” E’ aperta ai laureati in giurisprudenza che intendono svolgere la professione legale, la pratica legale presso l’Avvocatura Comunale, propedeutica all’esame di abilitazione per l’esercizio della professione forense.

Il Comune ha, difatti, disposto un avviso pubblico per l’ammissione al tirocinio presso l’Avvocatura Comunale di uno o più praticanti.

Tutti i requisiti di ammissione e le modalità di invio/consegna della domanda sono descritte dettagliatamente nello schema di pratica forense presente sul sito del Comune.

© RIPRODUZIONE RISERVATA