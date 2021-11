Immobile: “Su di me troppe cattiverie, non mi trattano come gli altri”

martedì 09 Novembre 2021.

Immobile amaro: “Su di me troppe cattiverie, non mi trattano come gli altri” L’attaccante della Nazionale e della Lazio: “Certe critiche mi hanno fatto soffrire, sembrava non facessi dei 26 dell’Europeo. Darò il massimo anche con l’Italia, come sempre, ci attendono due partite importanti”

