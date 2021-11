Inter, ansia per Dzeko. Nuovi esami a breve, il club spera che non giochi sabato

Inter in apprensione per Dzeko. Nuovi esami a breve, si spera che non giochi Bosnia-Finlandia Malgrado il risentimento muscolare accusato nel derby, il bosniaco resta in nazionale. La paura è che venga utilizzato già sabato, rischiando una ricaduta continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 09 Novembre 2021.

