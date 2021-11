Inter, stavolta la sosta non spaventa. Rientri comodi per i 14 nazionali prima del Napoli

Inter, stavolta la sosta non spaventa. Rientri comodi per i 14 nazionali prima del Napoli Inzaghi ritroverà tutti i suoi big in tempo utile per preparare la sfida contro la capolista. I primi a tornare saranno Brozovic, Perisic e Skriniar. Ultimi i sudamericani, a Milano quattro giorni prima del big match continua a leggere su […]

martedì 09 Novembre 2021.

