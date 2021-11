La nuova vita di Rizzoli: guiderà arbitri e Var in Ucraina

Nuova vita per Rizzoli: guiderà arbitri e Var in Ucraina Dopo quattro anni a capo dei direttori di gara di Serie A, è stato scelto dalla federazione di Kiev per un progetto di organizzazione e preparazione dei fischietti nazionali continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

