Ramsey verso l’addio alla Juve: a gennaio ipotesi risoluzione del contratto

Ramsey verso l'addio alla Juve: a gennaio ipotesi risoluzione del contrattoIl centrocampista gallese non è riuscito a entrare nel progetto di Allegri, mentre in Nazionale resta protagonista. Si fa spazio l'ipotesi di risoluzione a gennaio, così da poter lavorare con anticipo su un colpo in entrata

La Redazione24

,

martedì 09 Novembre 2021.

