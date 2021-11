Così McKennie si è ripreso la Juve. Occhio a Conte, però…

McKennie, reazione vincente. Ora il mercato è più lontanoDopo una pessima partenza, il centrocampista americano è diventato centrale per il gioco di Allegri. Era un sicuro partente, ora non è più così scontato ma il Tottenham per lui stravede continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 10 Novembre 2021.

