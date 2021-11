MINISTERO DELL’INTERNO – CONCORSO (scad. 9 dicembre 2021)

Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di quattrocentoquarantotto borsisti al corso-concorso selettivo di formazione – edizione 2021 per il conseguimento dell’abilitazione richiesta ai fini dell’iscrizione di trecentoquarantacinque segretari comunali nella fascia iniziale dell’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali. (21E12576) continua a leggere su La Gazzetta Ufficiale>>

La Redazione24

,

mercoledì 10 Novembre 2021.

(21E12576)

