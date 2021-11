Morata: “Ok i fischi ma l’odio no. A volte non avevo voglia di alzarmi dal letto”

La Redazione24

,

mercoledì 10 Novembre 2021.

Morata: “Ok i fischi ma l’odio no. A volte non avevo voglia di alzarmi dal letto”L’attaccante della Juve a El Pais: ” Insultatemi pure in campo, ma non se sono in giro con la famiglia. Con un’altra mentalità sarei potuto essere migliore, ma ho la forza per uscire dai momenti bui”

