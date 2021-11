Chiellini, la diagnosi: infiammazione al tendine d’Achille. Riecco Kean in gruppo

Chiellini, la diagnosi: infiammazione al tendine d’Achille. Riecco Kean in gruppoIl capitano della Juve si è sottoposto agli esami strumentali in mattinata dopo aver lasciato il ritiro della Nazionale per un problema alla gamba sinistra: al momento sconosciuti i tempi di recupero. De Sciglio salterà anche la Lazio continua a leggere su La Gazzetta dello […]

La Redazione24

,

giovedì 11 Novembre 2021.

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

