Dazn: “Nessuno stop alla doppia visione contemporanea in questa stagione”

Dazn: “Nessuno stop alla doppia visione contemporanea in questa stagione”In una nota la piattaforma Ott annuncia che nessuna modifica contrattuale sarà introdotta nel campionato in corso ma avverte: “L’uso del servizio deve essere personale e non commerciale” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 11 Novembre 2021.

Dazn: “Nessuno stop alla doppia visione contemporanea in questa stagione”In una nota la piattaforma Ott annuncia che nessuna modifica contrattuale sarà introdotta nel campionato in corso ma avverte: “L’uso del servizio deve essere personale e non commerciale”

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA