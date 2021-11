Il Milan non può registrare il marchio in Germania per colpa di una ditta di cancelleria

La Redazione24

,

giovedì 11 Novembre 2021.

Il Milan non può registrare il marchio in Germania per colpa di una ditta di cancelleriaLa società tedesca InterES Handels vende penne, matite e quaderni con un omonimo marchio “Milan” registrato nel 1988. Si è opposta e il tribunale dell’Unione Europea le dà ragione: “c’è il rischio di confondere di consumatori”

