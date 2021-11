Inter, tutto ruota attorno a Dzeko. Ma con le “big” non basta

Inter, tutto ruota attorno a Dzeko. Ma con le “big” non basta Il bosniaco non è solo il goleador da inizio stagione, però è anche il regista offensivo da cui dipende la maggior parte delle occasioni create. Ma negli scontri diretti non basta e la “macchina” si inceppa… continua a leggere su La Gazzetta dello […]

La Redazione24

,

giovedì 11 Novembre 2021.

