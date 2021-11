Isola Capo Rizzuto, Al via i lavori sulla SP 50 nella zona di Salica

La Redazione

Isola Capo Rizzuto,

giovedì 11 Novembre 2021.

Continua il rapporto di stretta e proficua collaborazione tra l’amministrazione comunale di Isola Capo Rizzuto, l’ufficio tecnico dello stesso ente e la Provincia di Crotone, nella giornata di lunedì 8 novembre, infatti, sono iniziati i lavori di ripristino del manto stradale sulla strada Provinciale 50, nei pressi di Salica. Si tratta di un intervento che andrà a ripianare quasi completamente il tratto di strada citato, con un investimento di € 350.000,00 che interesserà anche le strade annesse, sempre di competenza provinciale, 49 e 51. Quelle delle strade provinciali ricadenti sul territorio di Isola Capo Rizzuto è un problema di cui l’amministrazione guidata dal Sindaco Maria Grazia Vittimberga si è interessata sin dal primo giorno d’insediamento e che ha già portato diversi interventi, di natura più contenuta, in alcuni punti. Tra l’altro, sempre in collaborazione con la Provincia di Crotone, quest’estate si sono finalmente illuminate, a distanza di dieci anni dall’installazione dei pali, le strade provinciali per Le Castella e Capo Rizzuto. Tante altre sono state le collaborazioni tra i due enti e puntano a rafforzarsi nei prossimi anni, come conferma il Sindaco Maria Grazia Vittimberga: “La Provincia finalmente ci da ascolto e l’inizio dei lavori per la strada di Salica è un tassello importante per il nostro territorio, questo è il giusto rapporto che ci deve essere tra enti a prescindere dalle appartenenze politiche si deve guardare sempre e solo al bene del territorio”. “L’ufficio tecnico della Provincia ci ha garantito che sono già stati messi in programma gli interventi che riguardano anche le strade per Capo Rizzuto, Le Cannella, Le Castella e Campolongo perciò chiedo pazienza ai residenti di queste zone, arriveremo da per tutto”.

