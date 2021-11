Juve, fedelissimi in difficoltà, ecco le alternative di Allegri

Juve, fedelissimi in difficoltà, ecco le alternative di AllegriBentancur, Morata ed Alex Sandro avrebbero bisogno di rifiatare ma la questione non è semplice. E per fortuna che McKennie ha dato segnali di crescita continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 11 Novembre 2021.

