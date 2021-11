Mancio vira verso il Gallo: Belotti in pole per la Svizzera

Mancio vira verso il Gallo: Belotti in pole per la SvizzeraIl tecnico dell’Italia prepara la spallata iniziale col centravanti per poi scatenare Chiesa e le frecce continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 11 Novembre 2021.

Mancio vira verso il Gallo: Belotti in pole per la SvizzeraIl tecnico dell’Italia prepara la spallata iniziale col centravanti per poi scatenare Chiesa e le frecce

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA