Valentino Rossi: “La cosa migliore in carriera? Essere diventato un’icona delle moto”

MotoGP Valentino Rossi: “L’essere diventato un’icona delle moto è stata la cosa migliore in carriera”Il pesarese al passo d’addio: “Dopo il GP di Valencia spero di non piangere, ma non posso avere rimpianti, anche se 10 titoli o 200 podi sarebbero stati belli. Le rivalità mi hanno fatto crescere, ma sono orgoglioso soprattutto di aver […]

La Redazione24

,

giovedì 11 Novembre 2021.

MotoGP Valentino Rossi: “L’essere diventato un’icona delle moto è stata la cosa migliore in carriera”Il pesarese al passo d’addio: “Dopo il GP di Valencia spero di non piangere, ma non posso avere rimpianti, anche se 10 titoli o 200 podi sarebbero stati belli. Le rivalità mi hanno fatto crescere, ma sono orgoglioso soprattutto di aver avvicinato tante persone a questo sport”

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA