L’atleta di origine cirotana Matilde Macinai, porta l’Italia sul podio al campionato mondiale di Street dance e Disco dance 2021

L’evento si è svolto in Italia presso Follonica (Grosset

LaRedazione

Follonica (Grosseto),

venerdì 12 Novembre 2021.

L’atleta di origine cirotana Matilde Macinai, porta l’Italia sul podio alla gara mondiale campionato di street dance e Disco dance 2021 conquistando il terzo posto. L’evento si è svolto in Italia presso Follonica (Grosseto) al Palagolfo. Due giorni di balli e danze, si è aperto così nei giorni scorsi a Follonica il World Street Dance Show Championships e la Disco Dance Cup dell’International Dance Organization, un evento sportivo al quale hanno partecipato atletiprovenienti da 15 diverse nazioni, tra cui la Polonia che si è aggiudicata il primo ed il secondo posto, la Slovenia, la Svezia, la Germania. La giovane campionessa di appena 15 anni, allieva della scuola Calamandrei secondo anno del Liceo Linguistico di Sesto Fiorentino(Firenze), ha conquistato il terzo podio duettando in coppia con un’altra ragazza Anna Mazzoli della stessa scuola di danza: la “Devil’S Rock” , ballando per la loro prima volta come coppia a un campionato Internazionale, aggiudicandosi il terzo posto. Inoltre la giovane campionessa Matilde, si è aggiudicata anche la finale nel singolo femminile con un importante quinto posto. La giuria non ha avuto dubbi e ha premiato Matilde Macinai. Già campionessa nella sua disciplina, aveva conquistato il pubblico nel 2017 a “Ballando con le stelle. coronando un grande sogno: quello di aver ballato davanti alla platea di un talent tv molto seguito su Rai Uno. E ancora aveva triofato al campionato nazionale dedicato alle arti sceniche Coppa Italia 2019 del programma tv condotto da Garrison e Valentina Spampinato svoltasi al Palacavicchi di Bologna, dove l’atleta Matilde Macinai di origine cirotana, aveva conquistato il primo posto con medaglia d’oro e Performer 2019, La giovane atleta è figlia della docente Caterina De Fine di Cirò, e Alessandro Macinai di Firenze, dunque dalla Toscana dove vivono i genitori fino alla Calabria dove vivono nonna zii e cugini, giungono grande soddisfazioni per i prestigiosi risultati ottenuti dalla giovane attleta che ha portato l’Italia sul podio degli allori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA