MINISTERO DELLA DIFESA – CONCORSO (scad. 12 dicembre 2021)

venerdì 12 Novembre 2021.

Concorsi, per esami, per l’ammissione di dieci allievi ufficiali

piloti di complemento (AUPC) e di cinque allievi ufficiali

navigatori di complemento (AUNC) al 128° corso di pilotaggio

aereo/navigazione aerea con obbligo di ferma di anni dodici e, per

titoli ed esami, per l’ammissione di complessivi trenta allievi

ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale e

del ruolo speciale dell’Aeronautica militare, al 13° corso AUFP

– Anno 2021.

(21E12619)

