Shock dalla Spagna: Aguero potrebbe ritirarsi per aritmia cardiaca maligna

Shock dalla Spagna: Aguero potrebbe ritirarsi per aritmia cardiaca malignaDopo l’annuncio dello stop di almeno tre mesi, ora le voci si fanno allarmanti. Le condizioni fisiche della punta del Barcellona sembrano non dare speranze a un ritorno in campo continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 12 Novembre 2021.

Shock dalla Spagna: Aguero potrebbe ritirarsi per aritmia cardiaca malignaDopo l’annuncio dello stop di almeno tre mesi, ora le voci si fanno allarmanti. Le condizioni fisiche della punta del Barcellona sembrano non dare speranze a un ritorno in campo

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA