Argentina, lezione all'Italia: a Treviso finisce 37-16. Infortunio per Riccioni

Seconda sconfitta azzurra dopo quella con gli All Blacks nei test match autunnali. Cinque a una il conto delle mete, il pilone fuori in lacrime

La Redazione24

sabato 13 Novembre 2021.

