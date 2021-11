Donnarumma: “Stare in panchina fa male, la rivalità con Navas mi disturba”

Donnarumma: “Stare in panchina fa male, la rivalità con Navas mi disturba”Il n.1 del Psg parla per la prima volta apertamente dell’inizio complicato a Parigi: “Al Milan ero abituato a giocare sempre da titolare e non è facile, ma la situazione si risolverà presto” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 13 Novembre 2021.

Donnarumma: “Stare in panchina fa male, la rivalità con Navas mi disturba”Il n.1 del Psg parla per la prima volta apertamente dell’inizio complicato a Parigi: “Al Milan ero abituato a giocare sempre da titolare e non è facile, ma la situazione si risolverà presto”

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA