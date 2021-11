F1 Brasile, Hamilton 1° in qualifica, Verstappen 2°, ma entrambi sono sotto investigazione

F1 GP Brasile, Hamilton 1° in qualifica, Verstappen 2°, ma entrambi sono sotto investigazione Nella sessione per definire la griglia della Sprint Race i due rivali nel mirino dei commissari per presunta irregolarità del Drs (Lewis) e violazione delle regole del parco chiuso (Max): nella mattinata brasiliana la decisione continua a leggere su La Gazzetta […]

La Redazione24

,

sabato 13 Novembre 2021.

