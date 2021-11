GP Brasile LIVE: Verstappen, 50mila euro di multa per violazione del parco chiuso

F1 GP Brasile, LIVE: Verstappen, 50mila euro di multa per violazione del parco chiusoGli aggiornamenti in tempo reale della seconda giornata da Interlagos: la Sprint Race potrebbe essere condizionata dalle eventuali sanzioni per i due sfidanti iridati continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

sabato 13 Novembre 2021.

